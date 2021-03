VKG on peatanud arendusinvesteeringud

Aastatel 2015-2017 kahjumis lõpetanud Viru Keemia Grupp on viimased kolm aastat teeninud kasumit. Eelmise aasta 8,9 miljonit eurot puhaskasumit on eelmiste aastatega (2018 - 24,9 miljonit eurot ja 2019 - 35,8 miljonit eurot) võrreldes küll tunduvalt väiksem, kuid VKG juhatuse esimees Ahti Asmann avaldas lootust, et alanud aasta on neile taas edukam.