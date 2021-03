Ülemaailmselt tuntud moe- ja elustiili veebiplatvorm laieneb Eesti turule

2020. aastal kasvas Zalando aktiivne kliendibaas 25 protsendi võrra 38,7 miljoni kasutajani. Ettevõtte kauba läbimüük oli mullu 10,7 miljardit eurot, mis oli 30,4 protsenti enam kui aasta varem. Zalando võttis eesmärgiks tõsta oma kauba läbimüüki enam kui 30 miljardi euroni 2025. aastaks. Ettevõtte pikaajaline eesmärk on võita üle 10% kogu 450 miljardi euro suurusest Euroopa moeturust.

Zalando on läbi oma partnerprogrammi Connected Retail hakanud koostööd tegema ka kohalike moebrändide, jaemüüjate ja kauplustega, kes saavad Zalando veebiplatvormil oma tooteid müüa. Programmiga oli veebruari lõpuks ühendatud juba enam kui 3400 kauplust.

„Meil on võimalus ja vastutus kasutada oma suurust ja platvormi positiivsete muutuste läbiviimiseks moetööstuses," kommenteeris Zalando kaasdirektor Rubin Ritter. „Kui me tahame olla iga moehuvilise esimene valik ja võita tarbijate südameid, siis me lihtsalt peame olema osa maailmas nii olulise jätkusuutlikkuse probleemi lahendusest."