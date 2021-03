FOTOD | Unustage vanad oligarhid. Venemaa rikkamate tipu vallutavad peagi hoopis uued tegijad

Pavel Durov on sotsiaalvõrgustiku VKontakte asutaja ja endine omanik. Tema ehk isegi tuntuim töövili on populaarse sotsiaalmeedia platvormi Telegram loomine, kus selle aasta jaanuarikuus oli juba üle 500 miljoni kasutaja.

Venemaalt pärit Nikolai Storonsky on Suurbritannia idufirma Revolut asutaja. Tegu on finantstehnoloogia valdkonda kuuluva start-up ettevõttega, mis pakub pangateenuseid.

Vologdas sündinud vennad Igor ja Dmitry Bukhman on Playrixi asutajad. See on videomängude arendusettevõte. Nende peakontor asub nüüd Iirimaal.