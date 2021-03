Tehnoloogiasektoris oleme Lätist, Leedust ja muust Euroopast maha jäänud. Esiteks on praegune tööõigus jäänud ajale jalgu, puudub paindlikkus. Teiseks on sektorile vaja kolme maksueelist: sotsiaalmaksu piirmäär alustavatele ettevõtetele nagu Lätis, intellektuaalomandi pealt soodustused nagu Leedus, osalusoptsioonide vastavusse viimine tegeliku eluga. Mujal on, aga Eestis mitte. Miks?