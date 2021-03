SEB erasegmendi äriarendusjuht Evelin Koplimäe ütleb, et kodulaenuturul on viimastel kuudel märgata mõningast elavnemist. Jaanuari ja veebruari kodulaenu taotluste arv suurenes SEB-s aasta taguse perioodiga võrreldes umbes 6%, lepingute arv kasvas ligikaudu 11%.

Miks nii on? Kes on olnud suurim võitja ning miks võib sügis tulla turul väga huvitav?