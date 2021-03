VIDEO | Teolt tabatud! Tallinna restoran üritab omapärase nipiga piirangutest kõrvale hiilida

16. märtsil teatas organisatsioon Vaba Eesti, et avas aadressil Vana-Kalamaja 18 uue kontori. Sealjuures teatati, et kontori külastajatele asutakse pakkuma samas majas tegutseva sushi- ja nuudlirestorani Si Si roogasid. Teisisõnu, aidatakse toitlustuspaigal jätkata oma tavapärast tegutsemist - ettekäändel, et toitu ei paku toitlustusettevõte, vaid hoopis teise firma kontor.

Delfi eksperiment tõestas, et vaatamata hetkel riigis kehtivatele piirangutele, lubatakse inimestel Si Si Sushi + Ramen söögisaalis tõesti kohapeal süüa. Kuigi Vaba Eesti postituse kohaselt toitlustatakse vaid organisatsiooni liikmeid, ei küsita kuuluvusest mingit tõestust.

Delfi teatele restorani tegevuse kohta reageerib politsei, kes lubab infot kontrollima asuda.

"Kui info vastab tõele, on tegu valitsuse seotud piirangute rikkumisega, millest teavitatakse Terviseametit, kes saab vajadusel alustada menetlust ning määrata sunniraha kuni 9600 eurot," kommenteerib Kesklinna politseijaoskonna patrullijuht Taavi Kirss.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et leidub inimesi ja ettevõtteid, kes arvavad, et meie kõigi heaolu ohustava viiruse peatamiseks kehtestatud reeglid neile ei kehti ning otsivad viise, kuidas skeemitada."

Päev varem toimunud kontrollkäigu jooksul oli politsei avastanud, et ükski personaliliige ei kanna restoranis maski. Sarnane vaatepilt avanes Delfi reporterile ka täna.

Juriidiliselt restorani pinnale kolinud Vaba Eesti on üks skandaalse ettevõtja Veiko Huuse lugematutest avantüüridest. Organisatsiooni eesmärk on ülejäänud ühiskonnakorraldusest sõltumatu, isemajandava kogukonna loomine. Sektilike tunnustega ettevõtmisel on manifest, milles Huuse väidab endal olevat üleinimlikud võimed ning nimetab end Loojaks.

Miks Vaba Eesti just Si Si restorani abistada proovis, jääb ebaselgeks. Huuse ja restorani omaniku vahel silmnähtavat seost ei ilmne.