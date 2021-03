Pensionid tõusevad 1. aprillist keskmiselt 1,6 protsenti

Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Tarbijahinnaindeks langes 2020. aastal võrreldes 2019. aasta keskmisega 0,4 protsenti ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv on Rahandusministeeriumi andmetel 2,1 protsenti.

2021. aastal on rahvapensioni määr pärast indekseerimist 225,18 eurot (praegu 221,63 eurot), pensioni baasosa 219,30 eurot (praegu 215,51 eurot) ja aastahinne 7,206 eurot (praegu 7,104 eurot).

Näiteks 15-aastase pensioniõigusliku staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 327,40 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 343,40 eurot, 30-aastase staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 435,49 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 451,49 eurot ja 44-aastase staažiga isiku vanaduspension on pärast indekseerimist 536,38 eurot ja pärast täiendavat baasosa tõusu 552,38 eurot.