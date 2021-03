Reformi positiivne mõju. Kolmanda pensionisambaga liitumistel on endiselt hoog sees

"Kolmanda sambaga liitumine on kaugel vaikelust, kuigi see ei ole hetkel nii intensiivne kui läinud aasta lõpus. Aasta esimese kahe kuuga on Eestis III samba lepingute arv kasvanud ligi neli protsenti, mis sellele eelnenud hüppelist kasvu arvestades on korralik tulemus. Võrreldes aastataguse ajaga on III sambas raha koguvaid inimesi ligi kolm korda rohkem ning on näha, et huvi püsib," ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.