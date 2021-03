Eesti ettevõtte aktsia kroonis veebruaris Swedbankis enimostetud aktsiate edetabelit

Harju Elekter andis eelmisel kuul teada, et suutis 2020. aasta lõikes tulemusi märgatavalt parandada ja seetõttu makstakse välja ka tavapärasest rohkem dividendi.

Soome võrguseadmete tootja Nokia neljanda kvartali kasum langes võrreldes aasta tagasi sama ajaga oodatust vähem. Nokia siiski hoiatas, et 2021 saab olema ettevõttele keeruline.

Tallinna Sadama eelmise aasta kasum vähenes, kuid ettevõte andis veebruaris investoritele teada, et senine dividendipoliitika jääb paika.

USA lennufirmadest oli veebruari keskpaigaks viimase kolme kuuga teinud suurima tõusu Spirit Airlines, kuna investorid panustasid, et see on üks võitja reisipiirangute leevenedes.