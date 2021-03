Uuring näitab suurt muutust: noored tarbivad pangateenuseid hoopis teisiti

„Noorte jaoks ei ole mobiilirakendus enam lihtsalt üks võimalus panga teenuste kasutamiseks, vaid pank asubki mobiilis. Kui on vaja teha ülekandeid, siis tehakse seda mobiilis. Kui on pangaga seotud probleem, siis helistavad mobiiltelefoni abil meie kõnekeskusesse, otsivad vastuseid internetipangast või vestlevad meie virtuaalse assistendiga. Pangaesindusse tulemise võimalust mainis vähem kui iga viies noor klient,“ selgitas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Samal ajal on alles tööelu alustavate noorte segment ka väga hinnatundlik, mistõttu peetakse panga puhul kõige olulisemaks teenuste kvaliteedi ja hinna suhet (73%). Lähtuvalt digitaalsete lahenduste olulisusest on noorte ootused pangale väga kõrged ka innovatsiooni osas (64% vastanutest), lisaks on selge trend ka ootus, et pank tegutseks jätkusuutlikult (57%) ja keskkonnasõbralikult (50%).