Vahemerelik rannakogemus tuuakse koju kätte

Hoolimata sellest, et suvehooajani on mitu head kuud ja ilmgi pole selline, mis veel rannaliivale meelitaks, käib Eesti esirannas Pärnus juba mõnda aega kibekiire töö. Lähinädalad toovad seal sagimist juurde, sest juuni alguseks peaks värskenduskuuri saava promenaadi kõrvale lisanduma ka mitu uue ilmega söögikohta. Seega varsti ei peagi enam ägeda rannakogemuse saamiseks Vahemere äärde reisima, see kogemus tuuakse koju kätte.