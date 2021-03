Suur raha vaid ööpäevaga. Eesti ettevõte kaasab investeerimiskeskkonnas kuni 500 tuhat eurot

2013. aastal loodud Iconfit on Eesti ettevõte, mille põhitegevusalaks on spordi- ja tervisetoitude tootmine. Tänasel päeval on nad Baltikumi suurimad spordi- ja tervisetoitude valmistajad. Nende sortimendis on üle 110 toote, mida hetkeseisuga on võimalik osta 165 müügikohas.