Lõpuks jõudis see aeg pärale. Luminor tuli välja uue mobiilirakendusega

„Pangandus on kolinud nutitelefonidesse ja meil on hea meel anda klientide kasutusse platvorm, mida nad on oodanud. Uus äpp on disainilt sarnane eelmise aasta lõpus välja toodud uue internetipangaga ning hakkame sellele aasta jooksul uusi funktsioone lisama,“ ütles Kröger.