FOTOD | Eestlaste Cleveron aitab lahendada kasvavat probleemi ja tegi kioskitele ning väikepoodidele toote

Välisriikides on levinud, et pakke väljastavad lisaks postkontoritele ka kioskid ja muud väikepoed, kes saavad teenuse pealt tulu ning kasvatavad klientuuri. Tavaliselt on pakkide üleandmispunktidel väikesed laoruumid ja pakimahu kasv tekitab probleeme. „Nägime pilte pakkidest pungil poepindadest, kus ei olnud enam ruumi muude toimetuste jaoks," ütles Ilp. See tekitab probleeme ka klienditeeninduses, kuna töötajad on hõivatud pigem pakkide väljastamisega ning muud kohustused jäävad tagaplaanile. „Cleveroni tiim otsustas luua lahenduse, millel oleks sama nutikas hoiustamissüsteem ja kiire paki üleandmisvõimekus nagu meie teistel toodetel, kuid mis vajaks võimalikult vähe põrandapinda," selgitas Ilp.