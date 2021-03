Kriisikahjude lappimise asemel kulub lisaeelarvest suurim summa pensionisamba hülgajatele. Miks?

Väljavõetavalt summalt, mis on enam kui miljard eurot, tuleb tasuda ka tulumaks. See tähendab riigile täiendavat tulu, millega on võimalik kompenseerida seaduses ette nähtud maksed teisest pensionisambast lahkujatele. Riigieelarve strateegias oli arvestatud, et alates 2023. aastast riik kompenseerib peatatud maksed. Nüüd on küsimus rahandusministrile, miks ta selle tuluga 2021. aasta lisaeelarves ei arvesta ja prognoositavaid tulusid varjab?," küsib Aivar Kokk.

Rahandusministeeriumist selgitati, et lisaeelarvesse ei kantud täiendavat tulumaksu seepärast, et sellist tulu ei arvestatud ka 2021. aasta (põhi)eelarves. Sisuliselt tähendab see, et tulud olid toona ja ka nüüd lisaeelarve tegemisel niivõrd prognoosimatud, et pigem otsustati need välja jätta. Täpse arvutuse saab aga teha juba aprilli algul avalikustatavas kevadises majandusprognoosis, sest siis on lukku löödud ka nö esimese lainega pensionisambast lahkujate arv ja neilt riigikassasse laekuv tulumaks.