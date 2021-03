VIDEO | Keit Pentus-Rosimannus lisaeelarve vajalikkusest: see on suuresti eelmise rahandusministri vigade parandus

"Seadus näeb ette, et teisest pensionisambast lahkujatele, kes teevad seda märtsi lõpu seisuga, kompenseeritakse 2021. aasta septembris riigipoolselt vahepeal peatatud teise samba maksed. See kohustus on seaduses ühemõtteline - mida aga pole, on selle aasta riigeelarves selleks ettenähtud raha. Mitte sentigi," ütleb Pentus-Rosimannus, kelle sõnul ei saa kindel olla, et riigi eelarvestrateegia uuendamisel veel sarnaseid ebameeldivaid üllatusi ei avastata.