Keegi ei soovinud osta rahandusministri isa firma võlga. Sellest on aga huvitatud võlakütid

Samal päeval esitas OÜ Autorollo pankrotihaldur Martin Krupp kohtutäitur Elin Vilippuse büroole täitmisavalduse nõude sissenõudmiseks. See oli kogusummas 317 640,9 eurot. 2021. aasta 3. veebruari seisuga on Pentus tasunud 1 465,97 eurot. Kokku on ta teinud 14 sissemakset, millest viimase 27. novembril 2019.

Kogunõue Väino Pentuse vastu on 317 640,90 eurot, müümata jääva nõude suurus on 27 640,90 eurot.

Äripäevale ütles Martin Krupp, et võlast on huvitunud võlakütid. "Järgmisel või ülejärgmisel enampakkumisel võib öelda, et keegi võlaküttidest on nõus võla ära ostma ja ilmselgelt tegutsevad nad selle sissenõudmisega aktiivsemalt kui kohtutäitur," rääkis ta.