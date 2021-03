Bolt on Suurbritannias surve all. Ühe sõitja kaebus võib neile kaasa tuua väga olulise muutuse: "Nad on hullem kui Uber"

Bolti esindaja Eestis Marilin Noorem sõnab, et kuna tegemist on väga suure muutusega, millel lai seadusandlik põhi taga, ei osata veel öelda, mida Bolt ette võtab. Noorem lisab aga, et tõenäoliselt on Suurbritannia poolel muudatusi oodata, milliseid, seda Bolti esindaja ei täpsusta.

Donisa ütles, et Bolt blokeeris ta oma süsteemis, sest ta ei võtnud vastu piisaval määral vedusid. Nimelt kogub Bolt teavet selle kohta, kas nende juhid aktsepteerivad töökäske või loobuvad neist. Donisa ütleb kohtuasjas, et nad ei olnud kokku leppinud mingeid miinimumnõudeid seoses sõitude arvu või tundide arvuga. Ta ütleb, et lükkab tagasi vaid tööd, mis toovad kaasa liiga lühikese sõidu, kus tellija asub liiga kaugel või kus kliendil on madal reiting, mis võib viidata turvalisusriskile.

"Bolt ütleb, et ta on eetiline, aga mis puudutab sõitjate õigusi, siis on nad hullem kui Uber. Meile ei hüvitata haiguspäevi, puhkusetasusid ei maksta ning meil ei ole ka garanteeritud miinimumtasu. Üks õigus, mis meile antakse, on väidetavalt siis see, et meil on õigus otsustada kuidas ja millal me töötame. Seda võimalust ma kasutasin ning mind karistati selle eest. Me peame sellele vastu seisma," ütleb ta.