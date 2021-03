Elron peab alustama uue juhi otsinguid

„Kahe väga põneva ja eduka tööaasta järel Elronis olen otsustanud vastu võtta uued väljakutsed Rahandusministeeriumis. Tegin selle otsuse väga raske südamega, sest raudteevaldkonna töötajate pühendumus ja armastus oma töö vastu on olnud tõeliselt inspireeriv - ma ei ole sellist pühendumust teistes sektorites kohanud. Selle paari aastaga oleme koos Elroni meeskonnaga teinud väga olulisi ja raudteetransporti edasiviivaid samme - paika pannud ettevõtte pikaajalise strateegia, sõlminud lepingu uute rongide ostmiseks ning eesliinitöötajatena koos üle elanud pika koroonaperioodi. Ettevõte on pidevalt arenev, oma valdkonda hästi tundev, mistõttu tean, et Elron oma suurepärase meeskonnaga suudab edukalt ületada kõik väljakutsed ning tagada kiire ja sõbraliku teenindusega raudteeühenduse Eestis sõltumata ajast või olukorrast," selgitas Elroni juht Merike Saks.