KUULA SAADET | Heinar Põldma: meie eesmärk on, et klient lahkuks kauplusest rõõmsamana kui ta sinna sisenes

“Meie edu üheks vaieldamatuks aluseks on kõrge teeninduskultuur. Tugev soov muuta iga kliendikogemus rõõmsaks, on välja kasvanud meie enda töötajate seast. Alates meie esimesest kauplusest, kus ma ka ise müüja olin, oleme teeninduskvaliteedi nii enda põhiväärtustesse kui ka igapäevasesse praktikasse juurutanud. Oluline ei ole pelgalt, kui palju sa müüd, vaid ikkagi kõige alus on, kuidas sa müüd. Me valime inimesi, kes soovivad teisi aidata, luua selleks hea õhkkond ja teha nende elu rõõmsamaks. See on ka põhjus, miks meie töötajate valiku esmane kriteerium on, et ta oleks meeldiv, sõbralik inimene. Ja loomulikult on oluline, et müüjana pead sa suutma luua hea kontakti kliendiga ja hoida meeldivat vestlust üleval. Need omadused ja oskused on minu arvates kõige vundamendiks. Kui sa ei ole meeldiv ja sõbralik inimene, siis seda muuta on väga raske. Kõike muud saab muuta, aga oma isiksust ja loomuomaseid iseloomujooni on raske kui mitte võimatu muuta. Kui sul ei ole seda sisemist soovi teist aidata, teist teenindada, teisele rõõmu valmistada, siis sealt edasi müüjana edukalt toimetada on praktiliselt võimatu. Meie eesmärk on, et kui klient tuleb kauplusesse, siis ta lahkub kauplusest rõõmsamana kui ta sinna tuli.” – Heinar Põldma