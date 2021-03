Ametiühing Wendre juhtumist: trahv töötajaile kuulujuttude rääkimise eest pole lubatud

Keskliidu Lääne piirkonna juhataja Tiina Parkja sõnul on probleemid Wendres, ühes suurematest tööandjatest Pärnus, ametiühingule teada ja ettevõte on ammu kurikuulus töötajatele kehtestatud rangete reeglite poolest.

"Kuna töötajatelt on võetud vaikimisvanne, ei pöördu nad probleemide korral ka ametiühingu poole ning need, kes pingele vastu ei pea või ei taha pidada lihtsalt lahkuvad töölt," lausus ta.

Eilne Äripäev kirjutas, et Pärnumaa uhkusest ja suurimast tööandjast, patju, tekke ja madratseid tootvast 700 inimesega Wendrest on saanud segaduste tanner – töötajad voolavad firmast välja ja õhk on arusaamatustest paks; ekstöötajate näpp näitab süüdistavalt uue juhi Dennis Kristenseni poole.