Liit hoiatab: Euroopa Liidu uus direktiiv kahjustaks oluliselt paljude Eesti ettevõtete jätkusuutlikkust

Direktiiv võiks olla rakendatav ja õiglane avalikus sektoris ja ettevõtetes, kus on 250 ja rohkem töötajat, mille koguarv Eestis on aga veidi alla 190, mitte mikro- ja väikeettevõtetes (kuni 49 töötajaga), mille osakaal ettevõtete koguarvust on ligi 99%. Ka keskmise suurusega ettevõtetes (50-249 töötajat) võib direktiivi rakendamine põhjustada olulisi lisakulusid paberimajandusele.

„EVEA kindlalt seisab palgalõhe ja igasuguse diskrimineerimise vastu töösuhetes, kuid sama kindlalt seisame ka üle reguleerimise vastu. Direktiivi vastuvõtmine ja rakendamine esitatud kujul põhjustab väikestele ja keskmistele ettevõtetele liigset halduskoormust ning jätab arvestamata, et nendes ettevõtetes puuduvad sageli palgaastmestikud ning kindlaksmääratud palgavahemikud. On uskumatu, et Covid-kriisi keskel püüab Euroopa Liit suruda niigi räsitud tööandjatele peale uut keerukat ja enamusele mõttetut paberimajandust! Loodame siiralt, et Eesti valitsusel on tarkust ja iseloomu seista vastu direktiivi eelnõus pakutud kohustuste laiendamisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele," kommenteeris EVEA president Heiki Rits.