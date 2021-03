Kuidas tarbijad kriisis käituvad? Eestlased usaldavad kauplejaid, kuid lükkavad reisiplaane edasi

“E-kaubandus toimis eelmisel aastal hästi ka vaatamata koroonaviiruse leviku poolt põhjustatud segadustele, seda kinnitab tõik, et 71% Euroopa tarbijatest sooritas eelmisel aastal veebist oste. Mõistagi on see peamine ja kõige kättesaadavam piiriülese tehingu võimalus, mistõttu iseloomustab sama ka Eesti tarbijate käitumist - suisa kolm neljandikku eestlasi kasutas eelmisel aastal e-poodide teenuseid,” märkis EL tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Tammaru lisab siiski, et peamised murekohad tarbijate jaoks viimase aasta jooksul on olnud ärajäänud reisid ja reisiteenustega seonduvad hirmud. “Viiruse leviku tõttu on kõige enam suurenenud pöördumised, mis puudutavad tühistatud reise. Uuringust ilmneb ka see, et 86% Eesti tarbijaid ei julge reisiplaane teha, kuid ettevaatlikkus on praeguses olukorras igati arusaadav ja ootuspärane.”