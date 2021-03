Kinnisvaraturu seis "katku ajal". Uute korterite pakkumiste arv on märkimisväärselt langenud ning hinnad tõusevad

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et veel kaks aastat tagasi oli Tallinnas ja Harjumaal uusi kortereid pakkumises üle 2700 ühiku, millele lisandusid ridamajad ja eramuprojektid. „Praeguseks on see number langenud umbes 1600 ühiku peale ja ka keskmine ruutmeetrihind on tõusnud 2591 eurolt 2888 eurole hoolimata sellest, et kallimas kesklinna tsoonis arendatakse üha vähem," selgitas ta.

„Kusjuures on oluline välja tuua, et ka veel mullu mais oli uute korterite jääk ikka üle 2300 ühiku. Siis aga lükkasid paljud arendajad esimese koroonalaine alguse ajal plaani võetud arendusprojektid edasi ning uusi projekte tuli juurde väga vähe. Lõpptarbijad aga harjusid viiruse ja piirangutega kiiremini, oodatud hinnalangust ei toimunud ja praegu näeme uute korterite puhul selliseid müüginumbreid, mida polnud ka eelmise buumi ajal," rääkis ta.

Sooman märkis, et ülemääraseks eufooriaks pole siiski veel põhjust, kuna riigi teistkordse lukku keeramise mõjudele on hetkel veel võimatu hinnanguid anda. „Ehkki raha pole praeguse kriisi ajal maailmast otsa saanud ega ilmselt saa niipea, on turud väga tundlikud ja igasugused väikesedki tagasilöögid võivad ebaproportsionaalselt võimenduda, seda enam, et kõikidel töö kaotanud inimestel ei ole tagataskust aasta või kahe elamisraha võtta," lisas ta.

Ärileht on kirjutanud, et ka huvi koduostu vastu on vägagi suur (loe siit ja siit).