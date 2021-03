Eesti idufirma uudne finantsrakendus sai finantsinspektsiooni tegevusloa. Mida nad pakuvad?

MyFinancieri üks loojatest, finantsanalüüsi ja -nõustamise ekspert Kadri Mäsak selgitas, et Finantsinspektsioonilt saadud makseasutuse tegevusluba kontoteabe teenuse osutamiseks tähendab, et nüüd saab MyFinancier luua automaatsed masinliidestused kõigi Eesti ja seejärel ka Euroopa pankadega. "Finantsinspektsioon on üle vaadanud meie ärimudeli sisu ja turvakontseptsiooni ning andnud hinnangu, et vastame kõigile nõuetele, et pakkuda turvalist teenust kasutaja pangakontol olevate andmete kuvamiseks. Lisaks oleme edaspidi ka Finantsinspektsiooni järelevalve all, mis annab kasutajatele kindluse, et pakume turvalist ja kvaliteetset teenust," sõnas Mäsak.