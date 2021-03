Ülevaade: millises riigis on õlu eriti odav?

Läbi viidud uuringus selgus, et maailma kalleim õlu on Kataris. Odavaim õlu Lõuna-Aafrikas, 1,41 eurot 33cl pudeli kohta. Õlle kõrgeim tarbimisprotsent on Tšehhis, kus tarbitakse 468 õllet inimese kohta aastas. Sakslased kulutavad õlle jaoks keskmiselt 1600 eurot aastas, millega nad on ka Euroopa esirinnas. Eesti keskmine õlle hind jäi 2,8 euro juurde.