Transpordiamet loob Eesti liikuvuse edulugu maal, vees ja õhus

Kõigil liitunud ametite töötajatel on võimalus kaasa rääkida millegi uue, suure ja märgilise loomisel.

Unikaalne asutus tegeleb praegu täiesti uue juhtimis- ja motivatsioonisüsteemi loomisega, mis ühendab kõigi kolme endise ameti tugevused ning sisekultuuri eripärad. Tegu on ulatusliku ettevõtmisega, sest ametil on töökohti üle vabariigi. Kui peakontorid on seni tegutsenud kolmes erinevas majas, siis erinevaid ametikohti – laevakaptenitest ja lennundustehnika inspektoritest kuni teedehoiu projektijuhtideni välja – jagub 18 linna ja geograafilisse punkti.

Märkimisväärne on ka Transpordiameti töömaa: autoregistris on 800 000 mootorsõidukit, Eestis on registreeritud 210 lennukit, laevu ja väikelaevu on 36 000, teehoidu vajavaid linnadevahelisi kilomeetreid on 16 643, erinevad lennumasinad maanduvad 8 sertifitseeritud lennuväljale ning 23 sertifitseerimata lennu- ja kopteriväljakule.

Transpordi ja liikuvuse kujundamise tarkust on kolme ameti peale enam kui 230 aastat. Lisaks kaugem mõõde – Eesti mere- ja jõesõiduajalugu mõõdetakse siinmail enam kui aastatuhandega.

Korralik motivatsioonipakett

Transpordiametis töötamine on korraga nii missioon kui ka hea võimalus tööalaselt areneda. Saab päriselt panustada ühiskonna paremaks muutmisesse, samuti on töökeskkonna loomisel mõeldud töötajate vajadustele.

Personaliosakonna juhataja Annika Kitsing räägib, et ühinenud ameti ühtset organisatsioonikultuuri alles luuakse, kuid töötajatele pakutava osas ollakse ühel meelel.

Personaliosakonna juhataja Annika Kitsing