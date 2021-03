Võimalik ohuolukord suurpanga näitel. Swedbankis sai positiivse koroonatulemuse koristaja. Kuidas käitus pank?

„Swedbankis töötav sõbranna kurtis mulle, et tööandja ignoreerib koroonapiiranguid. Nimelt oli 12.märtsil positiivse testi saanud kontori koristaja. Kuid kokkupuutest teavitati teisi töötajaid alles 17. märtsil. Kirjas seisis, et töötajad oleksid pidanud karantiinis olema juba 12ndast kuupäevast. Sõbranna soovis koheselt minna karantiini, kuid tööandja lubas seda teha alles päeva lõpus. Eilseks (18.03) on inimesed karantiinis esimest päeva, kuigi peaksid seda olema juba kuuendat päeva. Eriti ohtlik on see olukord sellepärast, et töötajad puutuvad kokku klientidega. Tekibki küsimus, miks Swedbank ignoreerib riigi poolt kehtestatud reegleid?" küsib murelik sõbranna.

Tegelikult oli sündmuste käik teistsugune

Swedbanki kommunikatsioonivaldkonna juht Martin Kõrv kinnitab, et antud juhul on tegemist nende koostööpartneri töötajaga, kes 14. märtsil teavitas Swedbanki esindajat, et ta on haigestunud, kuid siis ei olnud tal tehtud COVID-19 test.

„Info meie koostööpartneri positiivse COVID-19 testi kohta saabus meile 17. märtsil. Kokkupuude haigestunud isikuga oli meie töötajatel minimaalne. Tööruumides viibiti erinevatel aegadel. Meie töötajatel puudus lähikontakt haigestunud isikuga ning eneseisolatsioon meie töötajatele selle juhtumi puhul ei ole terviseameti juhiste järgi vajalik," ütleb ta.

Kõrv võrdleb olukorda kortermajaga, kus ühes korteris elab haigestunud inimene ja enne positiivse testitulemuse saamist on ta liikunud maja liftis, koridorides. See ei tähenda, et terve kortermaja elanikud peavad jääma karantiini.

„Meie töötajad kasutavad tööl olles kaitsemakse, visiire, kliendi ja meie töötaja vahel on pleksiklaas. Pidevalt desinfitseeritakse käsi ning tööpindasid ja töövahendeid. Külastajate arv ja esinduses viibimise aeg on piiratud – see tagab võimalikult väikese nakatumisriski meie esindustes. Ettevaatuse mõttes ja võimalike riskide maksimaalseks maandamiseks tegime otsuse töötajad siiski karantiini saata," ütleb Kõrv.