Vahetasid tööd keset kriisi? Loe, kuidas uues töökohas sisse elada kaugtööd tehes

Teisalt mängib suuresti rolli töötaja enda tahe teha kõike paremini kui eile. Juht või kolleegid saavad kaasa aidata, aga kui töötaja ise ei soovi areneda, on sellest vähe kasu. Ülioluline on uuel töötajal (eriti, kes on tulnud teisest valdkonnast) ennast ettevõtte kultuuriga kurssi viia. Väljend kultuurišokk peab mingil määral paika ka töökoha vahetusel. Näiteks oli minu jaoks harjumatu istuda tundide kaupa laua taga, kuna eelmises töökohas tegin päevas üle 15 000 sammu. Pidin kohanduma uute oludega. Praeguse arvutiga töö puhul on oluline tihti toolilt püsti tõusta, natuke venitada ja silmadele ekraanist puhkust anda.

Ära karda eksida!

Nii nagu abi küsimine on okei, tuleb ka mõista, et me ei tea kohe ja kõiki vastuseid. Klientidega suhtlemine oli minu jaoks esimestel nädalatel väga hirmutav, sest olin ju kodukontoris ilma kolleegideta. Jalg ikka värises iga kord, kui kliendilt tuli kõne. Sellest hirmust saab kiiremini üle, kui teadvustada endale, et kui kohe ei tea, saab järele uurida. Ettevõttesiseselt on ju erinevaid kolleege, kes kõik on teatud küsimustes väga pädevad! Ole lahendustele orienteeritud.

Leppige kokku virtuaalsed suhtlusviisid ehk kolleeg nupuvajutuse kaugusel

Kaugtöö ei tähenda, et töökaaslastega peaks harvemini suhtlema. Iga tiim on erinev ja peaks leidma endale parima viisi, mis töötab. Näiteks on meil meeskonnas tavaks teha pea igapäevaselt pooletunnine arutelu, kus saame jagada muresid ja rõõme. Iganädalaselt teeme ka pikemaid koosolekuid, kus anname möödunud nädalale “hinde”. Kutsume seda omakeskis indiaaniringiks. Jooksvate küsimuste puhul on juht alati teams'is nupuvajutuse kaugusel.

Ära keskendu sellele, mis valesti ehk kuidas end motiveerida

Meil kõigil on paremaid ja halvemaid päevi. Raskemates olukordades olen võtnud hetke, et endale peegeldada, miks ma mingi väikese (või tühise) asja pärast ärritunud olen olnud. Selle asemel, et mõelda, miks asjad valesti lähevad, tasuks analüüsida, mida saab tulevikus teisiti teha. Produktiivsuse tõstmiseks aitab hästi “nutisegajate kõrvaldamine”. Telefoni hoian küll laua peal, aga jälgin seda harva. Minu soovitus: Kui inimene siiski tunneb, et miski teda kodukontoris häirib või takistab tal suurepäraste tulemuste saavutamist, tuleks sellest kindlasti oma juhiga rääkida. Kommunikatsioon on siin võtmesõna.

Seega kokkuvõttes – kui sul seisab ees töökohavahetus või oled äsja uues ametis alustanud, ära karda olla ise aktiivne ning teha ka ise kõik selleks, et see kõik võimalikult ladusalt läheks. Kindlasti võib olla mõne võrra hirmutav alustada uut tööelu kaugtöö vormis, kuid läbimõeldud tiimitöö alusel toimib see sama hästi kui kontoris. Jällegi, tasub ise olla julge. Edu algab sealt, kust lõppeb mugavustsoon.