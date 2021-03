Riik plaanib toetada kinnisvara ostu maapiirkondades. Praegu on aga ebaselge, kas naabrid Ants ja Peeter aetakse tülli või mitte

Maaeluminister Urmas Kruuse rääkis Eesti Päevalehele antud intervjuus, et plaan on sel aastal eluaseme soetamise käendust pakkuda. "Kõik ju teavad seda lugu: ehitad kuhugi piiri äärde maja, hind on 100 000 eurot, aga pank ütleb, et ei hinda seda suuremaks kui 40 000 eurot, " kommenteerib Kruuse.