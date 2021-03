Fitlapi looja astus toitumisnõustamise troonilt maha ja lõi lahenduse, mis võiks aidata nii alustavaid kui ka vanakooli ettevõtteid

Tervise entusiast Heikki Mägi tundis, et on aeg uuteks väljakutseteks ja mobiilirakendustele keskendumine avab võimaluse osaleda väga erinevate uute teenuste ning toodete sünnis.

"Olen aastaid istunud teisel pool lauda justnimelt rakenduste tellijana ning nägin mitmeid võimalusi, kuidas selles valdkonnas keerata veel vinti peale," näeb Mägi turul ruumi küll. "Me tahame olla enamat, kui pelgalt ilusaid ja kasutajasõbralikke mobiilirakendusi arendav ettevõte. Tahame aidata ettevõtetel läbi mobiilirakenduste rohkem raha teenida. Usume, et isikliku rakenduse kaudu saab iga ettevõte ehitada oma kliendiga ülesse kordades lähedasema ja edukama suhte," on ettevõtja veendunud.

Eesmärk aidata alustavaid startuppe ning "vanakooli" ettevõtteid "Meid huvitavad äppide maailmas kaks suunda. Esiteks innovaatiliste ja lahedate ideedega iduettevõtted. Ja siinkohal pole oluline, kas teenus on juba töös või alles unistamise faasis. Võtame arendusteenuse enda õlgadele, et asutajad saaksid tegeleda rahus kõige muu olulisega," tõi ta välja.

Mobiilirakendusest on kasu igas valdkonnas Isiklik mobiilirakendus aitab teha ettevõtetel kuluefektiivsemat ja edukamat turundust, automatiseerida tegevusi, et hoida kokku aega ja raha ning olla kliendi jaoks alati olemas.

"Tegelikult saab igas valdkonnas välja mõelda, kuidas mobiilirakenduse olemasolust võidaksid nii ettevõtted kui ka nende kliendid," on Mägi kindel ning nendib, et tänases konkurentsitihedas maailmas on ainuke viis edu tagamiseks püsida sammuke oma konkurentidest eespool ning teha asju, mida teised veel ei tee.