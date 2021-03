Tippfirma ülikarm köögipool. Tuntud investeerimispanga töötajad paluvad oma töönädalat lühendada "vaid" 80 tunnini

13 töötaja seas läbi viidud siseuuringu kohaselt on keskmine töönädala pikkus 95 tundi, igaöiseks uneks jääb aega vaid viis tundi.

Füüsilise ja vaimse tervise taustal saavad kannatada ka suhted koduste ning sõpradega.

Analüütikud hoiatavad, et suure tõenäosusega töötajad lahkuvad, kui asjad ei muutu ja töökoormus nädala lõikes ei vähene, vahendab BBC.

Ebainimlikud töötingimused

Uuring avab uksed Wall Streeti tagatubadesse ning maalib pildi ülimalt võistluslikust töökeskkonnast, kus noored analüütikud rabelevad hästi tasustatud töökohtade nimel. Kolmapäeval sotsiaalmeedias levima hakanud uuring on läbi viidud nende samade rabelevate, peamiselt USA-s tegutsevate investeerimispanganduse analüütikute poolt.

“Magamatus, vaimne ja füüsiline stress ning see kuidas vanemad kolleegid kohtlevad... ma olen elanud asenduskodus ja praegu toimuv on vaieldamatult hullem,” vastab üks uuringus osalenu, vahendab BBC. “See on midagi enamat kui raske töö, see on ebainimlik,” tõdes teine uuringus osalenu.

Kõik vastajad tõid välja, et töö on negatiivselt mõjutanud nende suhteid sõprade ja perega, 77 protsenti uuringus osalenutest on tööl otseselt kokku puutunud väärkohtlemisega.

Enne ettevõttesse tööle asumist hindasid analüütikud enda vaimset tervist 10 punkti skaalal 8,8 punktiga ning füüsilist tervist 9 punktiga. Peale tööle asumist hinnatakse enda vaimset tervist vaid 2,8 punktiga, füüsilist tervist kogunisti 2,3 punktiga.

83 protsenti vastanutest tõdevad, et nad on kogenud “liigset jälgimist ja kontrollimist”, 17 protsenti on tihti enda suunal kogenud sõimu ja karjumist.

Uuring soovitab, et töönädal lõppeks reedel hiljemalt kell 21:00 ning jääks 80 tunni piiridesse. Tungiv soovitus on seada realistlikke tähtaegu ning kujundada töövoogu selliselt, et see vähendaks stressi.

Töötajate läbipõlemine