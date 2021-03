Kinnisvara24.ee portaal tõusis uusarenduste turuliidriks

Kinnisvara24.ee tegevjuhi Katrin Aroni sõnul valitseb uusarenduste turul praegu defitsiit. „Uute kodude järele on hetkel väga suur nõudlus. Murekohaks on pakkumiste vähesus, sest arendajate laojääk on rekordiliselt madal. Uusarenduste elutsükkel planeerimisest müügini on pikk, ulatudes 3-5 aastani, ning täna mõjutavad laojääki otsused, mis arendajad tegid mitu aastat tagasi," selgitas Aron turul valitsevat olukorda.

Aroni sõnul on uue kodu otsija jaoks on oluline, et ta saaks info uute pakkumiste kohta niipea, kui objekt müüki lisatakse. Kinnisvara24.ee uusarenduste portaalis saab vaadata korraga kõiki saadaolevaid uusarendusi ja seadistada endale e-agendi, mis saadab postkasti sõnumi uute lisatud objektide kohta.

Katrin Aroni hinnangul valitseb suurim uusarenduste defitsiit Tallinnas, kus erilisemad objektid ostetakse kiirelt ära. „Hinnas on pigem suuremad korterid ja majaosad, sest kodukontori vajadus on kasvanud. Isegi kuni 4000 eurose ruutmeetri hinnaga uusarenduste korterite vastu on aktiivne huvi, kui asukoht ning planeering on head. Inimesed ootavad koroonajärgset majanduskasvu ning teevad üsna julgeidostuotsuseid," selgitas ta.

Teistes Eesti linnades on uusarenduste turg samuti üsna aktiivne, kuid arenduste valik on oluliselt piiratum ja ka nõudlus madalam.

18. märtsi seisuga on Kinnisvara24.ee portaalis müügil 177 erinevat uusarendusprojekti. Konkureerivas portaalis KV.ee on müügil 147 ja City24-s 162 uusarendust.

Kinnisvara24.ee on kõige soodsama hinnaga portaal - uusarenduse projekti kuulutus maksab 30 eurot kuus. „Meie hinnakiri on kolm korda soodsam kui konkureerivates portaalides, sest oleme alates turule tulekust tõestanud, et portaali on võimalik pidada konkurentsivõimelise hinnakirjaga. Meil on väga hea koostöö paljude kinnisvarabüroodega ja teeme aktiivset müügitööd, et portaali külastajad leiaksid võimalikult palju kinnisvarakuulutusi mugavalt ühest kohast. Lisaks uusarendustele on meil ka kõige laiem tehasemajade valik," tõi Aron välja.

Kinnisvara24 on 2018. aastal loodud Eesti suuruselt teine kinnisvaraportaal, mida külastab igakuiselt üle 450 000 külastaja.