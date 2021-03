Rahvas ostab kinnisvara, kuid kas ka autosid? Ühel proosalisel põhjusel võib automüük lähiajal langeda

Kuigi otseselt pole võimalik võrrelda kinnisvara autoäriga, vajavad kõik, kes endale kinnisvaraks suvila või maamaja soetavad, sinna minekuks autot.

“Autoturg on hetkel suhteliselt stabiilne ja võrreldes eelmise aasta kahe kuuga, kui koroonaviirus veel nii laialdaselt ei levinud, on erinevus minimaalne,” kirjeldas Amservi juhatuse liige Margus Nõmmik.

Numbrites tähendab see, et võrreldes eelmise aastaga on turg täna 8,6% languses ehk ostetud on ligi 400 autot vähem.

Amservi müüginumbrid on praktiliselt samal tasemel, mis aasta tagasi ehk enne pandeemia algust. “Äriklientide lõikes on Amservi automüük isegi tõusnud. Kuna täielik sulgemine tuli alles märtsis ja selle mõju automüügile toimub mõnetise nihkega, tähendab see, et ka märtsi tulemus tuleb ilmselt hea,” kirjeldas Amservi juhatuse liige.

Kuid tõenäoliselt vähenevad edaspidi just eraisikute tellimused uute autode ostuks, sest autot tahetakse ikkagi näha ja proovida. “Täna on inimesed siiski vastutustundlikud ning väldivad võimalusel autoesinduste külastusi ja pigem lükatakse oste edasi. See omakorda on muutmas automüüki üha rohkem veebipõhiseks ja viib selle õuetingimustesse ning oleme selleks valmistunud,” lisas Nõmmik.

Lepingute maht on vähenenud

Ka Moller Auto turundusjuht Katre Kärner tõdes, et esimese kahe kuu lõikes on Eesti uute sõiduautode turg siiski taastunud pandeemia-eelsele tasemele. "Eks kevad näitab kui palju märtsi alguses kehtestatud täiendavad piirangud automüügile mõju avaldavad. Märtsis mõju ilmselt ei ole veel nii suur, kuna hetkel registreeritakse varasemalt lepinguks sõlmitud autosid," kirjeldas Kärner.

Kärneri sõnul on sõiduautode lepingute maht vähenenud 10%.