Kurioosse ärimehe Kesk-Eesti mõis on enampakkumisel. Kohtutäitur: tahaks, et hooned saaks väärilise omaniku

Raul Lättemägi on suurte plaanide ja äridega ettevõtja, kelle tegemistega on ka Ärilehe lugeja varasemast tuttav. Nimelt oli just Lättemäe see, kes soovis EAS-i toetusega rajada Kesk-Eestisse suurt turismiatraktsiooni Kosmoparki. EASi toetuse osakaaluks oleks olnud üle 2,3 miljoni euro. Lättemäe ise pole asja kommenteerinud, ent juba läinud aastal hakkas EAS tagasi küsima 55 000 eurot, mis anti projekti ettevalmistamiseks.

Lättemägi tegeleb ka kunstmuruväljakute arendamisega firmaga Advanced Sports Installations Europe ning mehel on veel mitmeid ettevõtteid. Nii kuulub Lättemäele ka 2013.aastal loodud Uue-Põltsamaa Mõis OÜ, mis on tänaseks pankrotis. Uue-Põltsamaa mõisa omanikuks on aga Lättemägi eraisikuna ning nüüd on suur, aga õnnetus seisus hoonekompleks enampakkumisele pandud. Viimasel luhtunud oksjonil oli mõisa hind ca 200 000 eurot, praegu on lehel märge, et kinnistu on ümberhindamisel.

Miks ka mõisa renoveerimisega ettevõtjal nihu on läinud, Lättemägi Ärilehele kommenteerida ei soovinud.

Küll aga ütleb kohtutäitur Katrin Vellet, et mõisa kinnistud on olnud müügis mitu korda ja edutult. "Mitte ühtegi ostjat ei ole ilmunud. Üsna pea saavutab alghind oma maksimaalselt madala taseme. Mõisal, abihoonetel ja ka pargil (kus hooned asuvad) on muinsuskaitselased piirangud ja ehitised on üsna nukras seisus. Hooned vajavad väga suuri investeeringuid," ütleb Vellet.

"Iseenesest on tegemist vaikse ja kena asukohaga aga ilmselgelt kasumlikku äritegevust seal pidada on väga keeruline. Mina oma ettekujutuses näen ostjana ajaloolist hoonet kõrgelt hindavat inimest või ettevõtet, kes ei tee seda ainult ärilistel kaalutlustel vaid esteetilisest naudingust vana hoone taastamisest ja ellu äratamisest ning ühiskonnale tagasi andmisest.

Investeeringuteks peaks sellisel omanikul olema mitu miljonit vaba raha. Tahaks väga loota, et need hooned saavad väärilise omaniku, kes on võimeline neid hooneid majandama ja renoveerima."