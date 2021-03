Siestale lisaks. Esimene Euroopa riik plaanib katsetada 4-päevast töönädalat

Ettepaneku 4-päevase töönädala pilootprojektiks tegi erakond Más País ning Hispaania parlament kiitis selle heaks. Erakonna juht Íñigo Errejón selgitas, et hispaanlased töötavad küll Euroopa keskmisest rohkem töötunde, aga Hispaania ei ole sellegipoolest kõige tootlikemate riikide hulgas. "Ma olen veendunud, et rohkem töötamine ei tähenda paremini töötamist."

Tegemist oleks väikesemahulise pilootprojektiga, esialgselt on avaldatud, et see võiks olla 50 miljonit eurot maksev kolmeaastane programm, mis annaks ettevõtetele võimaluse vähendatud töötundidega töötamist proovida väikese riskiga. Esimesel aastal katab riik 100% kuludest, teisel aastal 50% ja kolmandal 33%.