MAJANDUSARUANNE | Pesumaja juht aasta kestnud kriisist: me oleme väga suures augus, siin ei saa rääkida normaalsusest

„Nädal aega tagasi, kui meil kehtestati rangemad piirangud, öeldi, et kõik läheb lukku, kõik läheb kinni, me peame olema kodudes. Esialgse info kohaselt lugesin meediast, et lahti jääb ainult esmatarve – apteegid, loomapoed, prillipoed ja üks-kaks varianti veel,” rääkis 2005. aastast tegutseva ning Tallinnas ja selle lähiümbruses kolme pesumaja pidava Euroclean juhataja.

Veeorgi sõnul sai tema valitsuse algsest kommunikatsioonist aru, et ka pesumajad peavad perioodiks 11. märts – 11. aprill uksed sulgema. „Aga siis järgmisel või ülejärgmisel päeval külastasin kriis.ee lehte, kus tuli välja info – mis oli küll väga peenes kirjas trükitud –, et teenindusettevõtteid see ei puuduta,” sõnas ligi 16 aastat tegutsenud ettevõtte juhataja.

Sellele vaatamata on ta viimane nädal aega pidevalt telefoni otsas istuma ning klientidele selgitama, et nad on jätkuvalt oma tavapärastel aegadel lahti. „Seletamist on päris palju. Naljaga pooleks ma võrdlen end Ekspress Hotline’iga , aga siiski see kommunikatsioon oleks võinud olla selline, et inimene oleks üheselt lugedes koheselt aru saanud, mislaadsed ettevõtted jäävad lahti, mislaadsed jäävad suletuks,” leidis Veeorg.

Viimane aasta ei ole ka Eurocleani jaoks möödunud jälgi jätmata. Kui eelmisel aastal kaotati umbes 20% senisest aastakäibest, siis praeguseks on ettevõtte olukord tunduvalt kriitilisem. „Me oleme muidugi väga suures augus, siin ei saa rääkida mingisugustest normaalsusest – kui me oleme kraavipõhjast viis sentimeetrit üleval, siis see ei anna eluliselt mitte midagi juurde,” nentis Veeorg, viidates sellele, et märtsis on võrreldes veebruariga teatavat elavnemist olnud näha pesumaja teenuse kasutamises.