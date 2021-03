INTERVJUU | Kinnisvaraarendaja korterite ostuhullusest: turule ei mõju hästi, kui kõik "ilmajäämise" hirmus amokki jooksevad

Ain Kivisaar Foto: Priit Simson

Metro Capitali juht Ain Kivisaar ütleb intervjuus Ärilehele, et kuigi inimeste varasemast edasilükatud kinnisvaraostusoovid on paisu tagant välja pääsenud, ei propageeri ta kindlasti uisapäisa tegutsemist. "See mõjub tervele turule halvasti, kui kõik nüüd amokki jooksevad hirmus, et korterid ostetakse ära. Teiseks ei taha, et inimesed hätta satuksid sellepärast, et hiljem avastatakse, et oleks võinud pikemalt mõelda või valida," ütleb Kivisaar.