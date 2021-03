Maakler: järelturul tõusevad korterite hinnad tundidega

Pindi Kinnisvara maakler Anton Novikov sõnas, et viimase kahe nädala jooksul on kolmel tema poolt vahendatud korteril hind ostjate survest tingitult tõusnud.

„Uute ja vanemate korterite hinnavahe on liiga suureks läinud ja ostjad pelgavad, et nad võivad rongist lihtsalt maha jääda. Seetõttu on huvi magalarajoonide korterite vastu oluliselt tõusnud ning tajudes konkurentsi, ollakse valmis ka müügihinnast kõrgemat pakkumist tegema," selgitas Novikov.

„Pruugitud korterite hinnad tõusevad suisa tundidega - kui huviline külastab korterit ja kohe käsi ei löö, siis paari tunni pärast helistab uus ostja, kes on valmis tehingut tegema ka 1000 või 2000 eurot kallima hinnaga," rääkis Novikov.

„Selline on olukord käesoleva aasta märtsis. Mis saab kevadel ja suvel, on raske ennustada, ent hetkel on turg kuum ja lähinädalad näitavad, kas see ka tehinguaktiivsuses kajastub," lisas Novikov.

Viimastel nädalatel on palju räägitud sellest, et kui tavapäraselt hakkab kriiside ajal elamispindade pakkumiste arv kasvama, siis seekord on vastupidi: uute korterite arv on märkimisväärselt langenud ja seetõttu on tõusnud ka hinnad.