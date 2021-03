Koroonapandeemia lõi esimese hariduse X-tee lahenduse Eestis. Selle vastu tuntakse huvi juba mujalgi

„Schoolaby tundub kõige rohkem sarnanevat Google Classroomiga, aga vara on öelda, kui palju ta erineb teistest,” ütleb Kiili gümnaasiumi arendusjuht Kersti Varblane.

Praegu võimaldab keskkond õppematerjali jagada, ülesandeid anda, töid hinnata ja tagasisidet anda. „Väga suur pluss on Schoolaby puhul emakeelne keskkond, väga meeldiv on ülesehitus – teekond ja verstapostid, millest moodustub ajatelg. See ise juba annab visuaalse pildi õpiteest,” räägib Kiili kooli arendusjuht.

IT-ettevõtja on seadnud keskkonnale pikas perspektiivis üsna ambitsioonikaid eesmärke, et see ei oleks ühiskonnale ainult valuvaigisti, vaid kui vitamiin. „Kasvatada noori just sellisteks inimesteks, keda tulevikus on tööjõuturul vaja,” põhjendab ettevõtte juht. Näiteks tahetakse keskkonda luua õpilastele võimalus hinnata ka näiteks oma pinginaabri tööd, sest seeläbi paraneb õpilaste analüüsioskus ja enesekriitikavõime.