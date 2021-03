Rõõmusõnum lõunaeestlastele: IKEA avab aasta lõpus oma planeerimis- ja tellimispunkti Tartus

„IKEA otsus Eestis laieneda ja luua tarbijatele veel üks füüsiline punkt on oluline samm edasi, sest see aitab kaasa, et IKEA oleks Eesti elanikele veelgi paremini kättesaadav. Kuna Tartu on suurusjärgult teine linn Eestis, siis otsustasimegi just sinna rajada uue kontseptsiooniga punkti, millest saab Baltikumis esimene sedalaadi üksus," ütles IKEA Baltikumi tegevjuht Johannes R. Jóhannesson.