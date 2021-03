Täna on rahvusvaheline taksojuhtide päev! Tuntud taksofirma kahekordistab juhtide jootraha

Rahvusvahelist taksojuhtide päeva tähistatakse iga aasta 22. märtsil. Antud kuupäev valiti just seetõttu, et samal kuupäeval 1907. aastal ilmusid Londoni tänavatele esmakordselt taksomeetritega autod, mille järgi sündis ka takso mõiste.

Tänase tähtpäeva puhul kahekordistab Yandex Go Eestis omal kulul juhile kaardimaksega jäetud jootraha. Näiteks kui reisija jätab kaardimaksega rakenduse sõidupartnerile üheeurose jootraha, lisab Yandex Go omal kulul ühe euro juurde ning taksojuht saab kokku kaks eurot.

„Taksojuhid on alati olnud justkui nähtamatud kangelased, kes iga ilmaga kliente sõidutavad. Pandeemia kontekstis on nende olulisus veelgi suurenenud,“ kommenteeris Yandex Go regionaalne teenuste juhataja Stasys Brilis. „Tahame omal viisil koos kasutajatega juhte tänada. Märgakem ja toetagem taksojuhte!“.