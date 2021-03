Eksperdid: Euroopa majandus ei taastu enne järgmist aastat

Mitmed Euroopa riigid on viimaste nädalate jooksul pidanud taaskord koroonapiiranguid karmistama: Prantsusmaa pani Pariisi ning mitmed teised piirkonnad neljaks nädalaks lukku ja Saksamaa on edasi lükanud riigi taasavamise plaane. Mõlemas Euroopa Liidu suurriigis on koroonaviirusesse nakatumine taas uue hoo sisse saanud.

Seetõttu on mitmed majandusteadlased langetanud eurotsooni majanduse kasvuprognoose, vahendab Financial Times. Samal ajal on eksperdid ülemaailmse ning USA majanduse osas tunduvalt optimistlikumad.

"Senini olime eurotsooni majandusprognoosid koostanud eeldusel, et märtsis hakatakse järk-järgult piiranguid leevendama," seletab makromajanduse ekspert Carsten Brzeski, "kuid nüüd tundub, et seda ei juhtu." Kui varem ennustas Brzeski, et eurotsooni majandus kahaneb tänavu esimeses kvartalis 0,8 protsenti, siis nüüd on ta prognoosi pea kahekordistanud: 1,5 protsendini.

Saksamaa investeerimispanga Berenbergi peamajandusteadlase Holger Schmiedingu sõnul kahandab iga kuu piirangute pikendamist 0,3-protsendilist langust tänavuse aasta majanduskasvuprognoosides. Kuna ta on ennustanud, et piiranguid pikendatakse kuu võrra, siis langetas Schmieding tänavuse aasta kasvuprognoosi 4,4 protsendilt 4,1 protsendile.

Seetõttu prognoositaksegi, et kriisieelsele tasemele jõuab eurotsooni majandus alles 2022. aasta esimeses kvartalis.

Siiski sõltub palju ka sellest, kas Euroopa Liit suudab enda vaktsineerimisprogrammi märkimisväärselt kiirendada: "Kui Euroopa Liit suudab vaktsineerimistempot aprillis-mais tõsta, siis see võib omakorda olukorda parandada," ütleb Šveitsi investeerimispanga Pictet ökonomist Nadia Gharbi.

Tänaseks on Euroopa Liidus vaktsineeritud keskmiselt vaid 12 inimest 100st. USAs on vastav näitaja 37 ning Suurbritannias koguni 43. Seevastu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on lubanud, et teises kvartalis vaktsiinitarne kasvab ning seetõttu ollakse endiselt õiges tempos, vaktsineerimaks suve lõpuks 70 protsenti täiskasvanutest.

Positiivselt võib Euroopale mõjuda ka Ameerika Ühendriikide 1,9 triljoni dollari suurune majanduse ergutamise pakett. Prognoositakse, et osa sellest rahast jõuab lõpuks ka Euroopasse.