Bill Gates: rikkad riigid peaksid lihast loobuma

Microsofti asutaja ja miljardär Bill Gates kutsub rikkaid riike üle minema sajaprotsendiliselt sünteetilisele veiselihale ja vähendama seeläbi kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Gatesi sõnul pidurdaksime nii kliimamuutusi ja võitleksime ülemaailmse kliimakriisiga. Oma uues raamatus "Kuidas vältida kliimakatastroofi" rõhutab ta, et kuigi inimkond suudab katastroofi ära hoida tehnoloogiliste saavutuste kaudu, on valitsuse poliitika lõppkokkuvõttes vältimatu, edastab Sky News.

"Ma ei usu, et 80 vaeseimat riiki sööks sünteetilist liha. Ma arvan, et kõik rikkad riigid peaksid üle minema sajaprotsendiliselt sünteetilisele veiselihale. Maitseerinevusega saab harjuda ja väita, et see maitseb aja jooksul veelgi paremini," ütles Gates intervjuus MIT Technology Reviewle.