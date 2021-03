Üliolulisi autokomponente tootev tehas läks põlema. Jaapani autotootjad on hädas

Analüütikute sõnul läheb ettevõttel tootmise taasalustamiseks rohkem kui kuu. " Toyota , Nissan , Honda ja teised Jaapani autotootjad on väga keerulises olukorras," ütleb Tokyo Teadusinstituudi vanemanalüütik Seiji Sugiura. Samas on antud ennustus mõne teise analüütiku meelest liigagi optimistlik: "Täies mahus tootmise taastamiseks võib kuluda kolmest kuust poole aastani," lisas tehnoloogiaanalüütik Akira Minamikawa.

Autode tootmiseks on protsessorid vajalikud, sest muuseas haldavad need mootori tööd, juhtimissüsteemi, elektroonikat ning erinevaid sensoreid.

Nissan ja Honda ongi pidanud juba enda tootmist koomale tõmbama. See on neile suur löök, sest vaatamata üle aasta kestnud pandeemiale on nõudlus uute autode järele viimasel ajal kasvanud. Erinevalt eelmainitutest on aga Toyotal seni läinud veidi paremini, sest Jaapani suurimal autotootjal on konkurentidest rikkalikumad laovarud.