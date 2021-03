Valio Eesti hindab oma töötajate heaolu

„Terviseteemadel on väga oluline, et oskaksime märgata ja toetada ka oma inimeste vaimset tervist,” rõhutab Meltsa. „Vaimse tervise teemad seavad juhtimisoskustele kõrged ootused, sellepärast panustame juhtimiskvaliteedi parandamisse ja inimeste enesejuhtimise oskuste arendamisse. Traditsiooniks on saanud ka iga-aastased tervisepäevad, mille käigus oleme rääkinud nii sellest, kuidas kasutada kuulmiskaitsevahendeid ja kuidas raskuseid õigesti teisaldada, aga ka sellest, kui oluline on hea uni ning kuidas vältida läbipõlemist,” sõnab ta.

Suureks eesmärgiks on null tööõnnetust ja kutsehaigust, mille saavutamisel on rõhk kaasaegsetel töövahenditel ja töötajatele õigete töövõtete tutvustamisel. „Selleks analüüsime koos oma inimestega tööga seotud riske ja võimalusi nende vältimiseks – arutame läbi ka õppetunnid „õnnelikest õnnetustest”, mis suudeti ära hoida. Nagu tootmises ikka, siis on ka Valios rutiinsemate asenditega töölõike, mille osas oleme kokku leppinud, et kasutame rotatsiooni. Tehaseid külastavad töötervishoiuarstid, et anda inimestele tervist toetavaid nõuandeid,” avab esindaja, kuidas selle eesmärgi poole liigutakse.

Piimatooteid kodukontoris ei valmista – vaprad töötajad nii Laeva kui ka Võru tehastes lähevad jätkuvalt iga päev töökohale, et Eesti inimesed saaksid nautida suurt valikut kodumaiseid tooteid. Toidutööstuses on kõrgendatud hügieeninõuded tegevusse juba sisse kirjutatud ja koostöö erinevate asutustega on tihe. „Oleme Tööinspektsiooniga pidevas suhtluses, et meie inimesed võiksid olla veendunud oma töökoha ohutuses,” kommenteerib Meltsa.

Viimane aasta on tõestanud, et töö toidutööstuses toob alati piima ja leiva lauale. Maitsvate toodete taga on meie oma Eesti inimesed – liinioperaatoritest laborantideni –, kelle töö edukus on vägagi seotud sellega, kui tervena, inspireerituna ja hoituna nad end tunnevad. „Töö peab olema meeldiv nii emotsionaalses kui ka professionaalses plaanis, mispärast pöörame oma inimeste heaolule väga suurt tähelepanu,” ütleb Meltsa.

Valmistu tuleviku tööülesanneteks

Mitmete seniste tööde iseloom ja selleks vajalikud oskused on muutumas. „Võtmeküsimus on, kuivõrd edukalt suudame end valmistada ette uuteks, innovatsiooni tulemusel sündinud tööülesanneteks,” on Meltsa kindel. Valios tegeletakse tulevikutööks valmistumisega juba praegu – töökohapõhiseks arenguks on tõhus mentorsüsteem, mis pakub häid võimalusi oma karjääri edendamiseks. „Juba praegu leiab meie tiimist mitmeid häid näiteid, kus inimene on esmalt tulnud tööle näiteks pakkemasina operaatoriks, aga mentori toel oma oskuseid arendades saanud meistriks, vanemmeistriks või koguni tootmisjuhiks,” toob personalidirektor välja.

Valio Eesti personalidirektori Moonika Meltsa.

Kui palju on selles töös rutiinsust?

„Mitmekesisus on meile väga tähtis,” ütleb Meltsa. Selle all peab ta silmas nii mitmekesiseid töövorme, nagu osaajaga töö, renditöötajad, tööampsajad, kui ka mitmekesisuse individuaalset mõõdet.

„Me ei eelda oma inimestelt sobitumist kindlasse „vormi” – igaüks on erinev, mis annab potentsiaali panustada organisatsiooni oma ainulaadsete oskuste ja kogemustega. Igas töös on veidi rutiini, nii et julgustame alati üksteist õppima ja katsetama, et võiksime vastavalt oma võimetele areneda,” toob ta välja.

See on tema hinnangul ka üks Valio suurimaid plusse: globaalse ettevõttena ei pea ükski töötaja oma arengut piirama asukohast lähtuvalt, karjääri on võimalik teha erinevates Valio tegevuskohtades. Kasvada on võimalik nii peakontorisse Soomes kui ka liikuda Eesti-siseselt, näiteks Tartust Võrru ja vastupidi. „Olgu motivaatoriks areng töötajana või muutused isiklikus elus, oleme alati seda meelt, et kui nende muutuste käigus on inimesel soov meie juures töötamist jätkata, siis proovime selle võimaluse leida,” ütleb Meltsa.

Meie inimesed



Valio Eesti töötajate keskmine tööstaaž on kümme aastat. Suur osa töötajatest on majas töötanud juba aastakümneid, mille jooksul on kolleegidest saanud justkui üks suur pere, kes üksteist oma töös ja arengus toetavad. Tänapäeva maailmas on see pikk aeg, sestap on paslik uurida, mis Valio inimestele oma töö juures kõige enam rõõmu valmistab.

Mati Kivine

Võru juustutehase mehaanik, seadmete hooldaja



Mis on hoidnud sind Valios juba üle kümne aasta?

Olen Võru juustutehase majas töötanud juba 35 aastat. Mulle meeldib, et minu töökoht asub kodule lähedal ja pidevalt töös olevate seadmete hooldajana saan olla alati kindel, et tööd jagub.



Mis on Valios töötamise juures kõige toredam?

Mehaanikutöö on väga mitmekülgne ja huvitav, siin on palju toredaid töökaaslasi.



Kui kokkuhoidev on meeskond mujal kui masinate taga?

Kuigi väljaspool tööaega on kõigil omad tegemised, siis on meil ühisüritustel alati suur meeskonnavaim, mida on juba kaugele näha ja tunda.



Milline on kõige meeldejäävam seik tööelust?

Kindlasti tööga seotud reisimised välismaale. Meeldejäävaim neist oli tööreis Saksamaale, kuhu läksime tutvuma Võru juustutehase tulevase viiluliiniga. Külastasime kohalikku pakkeseadmete tootmist, kus tutvustati kogu suurt tehast ja sellega seotud töökorraldust: hiiglaslik tehas, kus iga lõigu jaoks oma professionaalne tehnik. Väga muljet avaldav kogemus ja arendav kohtumine oma valdkonna tõeliste spetsialistidega. Ja tegelikult mitte ainult see professionaalne osa reisist, vaid ka võimalus oma kolleegidega veidi teises õhkkonnas aega veeta.



Mille üle tunned oma igapäevatöös kõige rohkem uhkust?

Annan endast alati 100% ja püüan oma tööd teha väga korralikult. See pakub mulle oma töö juures kõige suuremat rahulolu.



Millised piimatooted kuuluvad sinu enda lemmikute hulka?

Kõik oma tehase tooted on ühtmoodi head, lemmikuid valida on keeruline – aga teades, kuidas need valmivad, saan nende kvaliteedis ja headuses alati kindel olla!

Eti Soo

Laeva tehase vanemmeister



Mis on hoidnud sind Valios juba üle kümne aasta?

Mulle on väga oluline see, et olen läbi kõigi siin veedetud aastate saanud tööalaselt palju areneda. Olen täitnud ettevõttes mitmeid erinevaid ametikohti, aga kõige rohkem naudin just seda tööd, mida teen praegu. Vanemmeistrina on minu vastutada, et kõigi meie inimeste igapäev mööduks sujuvalt, juhendan ja motiveerin oma kolleege ning hoolitsen selle eest, et kõik toomiseks vajalik oleks olemas. Kui peaks juhtuma, et miski ei lähe plaanipäraselt, siis aitan kaasa murede kiirele lahenemisele. Oluline roll selles on olnud ka kõigil inimestel, kellega koos ma igapäevaselt töötan. Lisaks meeldib mulle kindlustunne, mida Valio mulle pakub.



Mis on Valios töötamise juures kõige toredam?

Töö tootmisosakonnas on vaheldusrikas ja pakub võimalusi enda arendamiseks. Töökeskkond ja kollektiiv on toetav ning kokkuhoidev. Ja mis mulle veel meeldib – sõltumata ametikohast koheldakse kõiki võrdselt.



Kui kokkuhoidev on meeskond mujal kui masinate taga?

Aastate jooksul on meie inimeste vahel tekkinud tugevad sõprussuhted. Suheldakse meeleldi ka väljaspool tööaega. Näiteks on meil kujunenud päris oma võrkpallitiim, kellega käime vähemalt korra nädalas pärast tööd palli mängimas. Lisaks võrkpallitiimile on kujunenud ka teisi sportlikke seltskondi – kes osaleb erinevatel teatevõistlustel, kes muudel spordiüritustel. Kambavaim on alati tuntav.



Milline on kõige meeldejäävam seik tööelust?

Tänu lõbusale ja ühtehoidvale töökollektiivile on ikka igas päevas väike vimka sees.



Mille üle tunned oma igapäevatöös kõige rohkem uhkust?

Oskan tunda rõõmu lihtsatest asjadest – rõõmustan, kui päev läheb plaanipäraselt ja saan oma kolleegidele toeks olla.



Millised piimatooted kuuluvad sinu enda lemmikute hulka?

Poes haaran ikkagi Valio brändi järele. Piimatoodetest tarbin enim piima, hapukoort ja kodujuustu. Minu laste suurteks lemmikuteks on väikesed Alma Vita+ jogurtijoogid.

Tiina Ott

Võru juustutehase operaator



Mis on hoidnud sind Valios juba üle kümne aasta?

Minu teekond Valios sai alguse 12 aastat tagasi, kui tulin siia juustupakkijaks. Nende aastate jooksul olen töötanud väga erinevatel ametikohtadel – laadurijuhina, vanemoperaatorina – ja see on aidanud rutiini tekkimist vältida. Samuti on huvitav olla tunnistajaks pidevale muutumisele, ümberehitustele ning uute masinate ja liinide lisandumisele.



Mis on Valios töötamise juures kõige toredam?

Juba ainuüksi see protsess, kuidas juustu toodetakse, on huvitav! Kindlustunnet lisab see, et vaatamata maailmas toimuvale on üks asi kindel – inimesed tahavad ikka süüa.



Kui kokkuhoidev on meeskond mujal kui masinate taga?

Mul on hea meel, et paljud minu kolleegid ei ole üksnes töökaaslased, vaid ka sõbrad. Aastate jooksul on meeskonnast välja kasvanud mitmeid sõpruskondi, kes suhtlevad omavahel ka väljaspool tööaega.



Milline on sinu senise tööelu kõige meeldejäävam seik?

Kõige eredamalt on meeles just see periood, kui alles alustasin oma tööd Valios. Kui saabusin, oli parajasti palju tegemist, et uus soolamissüsteem paika saada ja sellega seoses oli palju sellist, mis tuli selgeks õppida, manuaalselt teha, paika saada. Toona tundus kõik nii keeruline ja mäletan veel, kuidas endamisi mõtlesin, et siia ma küll kauaks ei jää … Nagu näha, läks hoopis teisiti!



Mille üle tunned oma igapäevatöös kõige rohkem uhkust?

Iga poeskäik on eriline – tore on vaadata kõiki neid meie valmistatavaid tooteid üheskoos reas! Eriti uhkeks teeb see, kui mõni tuttav vahel mainib, et Võrus tehtud juust on ikka kõige parem.



Millised piimatooted kuuluvad sinu lemmikute hulka?

Piima ja hapukoore ostan ikka Alma oma, need on minu arvates Eestis müüdavatest parimad. Väga head on ka Alma Kreeka stiilis jogurtid ja kohupiimakreemid. Juustudest kuulub minu süda Atleet Cheddarile ja Forte Classicole.