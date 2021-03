ERIAL suunab kogu tulu hoiustajate asemel kinnisvaraarendusse

Eriali juhatuse liige Erik Margijev märkis, et turul on Eriali kinnisvara vastu arvestatav huvi. „Müüsime kuu aja sees juba teise eramu. Kui eelmise maja müügist läks 200 000 Viimsi Laiaküla ühe nelja boksiga ridamaja lõpetamisele, siis praegu on sel objektil ehitustööd kohe-kohe lõppemas ja juba ka mitu tõsist huvilist," lausus ta.