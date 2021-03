Venemaa: Euroopa Liit on Sputniku vaktsiini osas kallutatud

Siseturuvolinik Bretoni avalduse järel on Moskva asunud aktiivselt Brüsselit kallutatuses süüdistama. Asevälisminister Alexander Grushko sõnul on Sputnik V "põrkunud Euroopa institutsioonide libauudiste, diskrimineerimise ning demonstratiivse käitumise" otsa, vahendab Financial Times.

Bretoni meedianõuniku Terence Zakka sõnul aga survestavad Sputniku tootjad Euroopa Liidu ametnikke. Reaalsuses aga venelaste koroonavaktsiini kasutuselevõtust kasu ei oleks: "Euroopa Liidul juba on turvaliste vaktsiinide portfell. Nende tootmiskiirus on kasvamas. Isegi kui Euroopa Ravimiamet kiidaks venelaste koroonavaktsiini heaks, siis seda ei saaks enne 2022. aastat massiliselt tootma hakata. See on fakt, mitte kallutatus."

Sarnase avaldusega esines ka Thierry Breton ise, kes mainis, et Euroopa Liidus ei ole õige pea enam vaktsiinidest puudust: "Tänase ja juuni lõpu vahel saame me 300-350 miljonit vaktsiini. On selge, et suudame planeeritud ajal immuunsuseni jõuda." Breton rõhutas, et Euroopa Liidu esmane prioriteet on toota juba heaks kiidetud vaktsiine võimalikult suures mahus.

Euroopa Liidu liikmesriikidest on venelaste vaktsiini heaks kiitnud ning ostnud Ungari ning Slovakkia. Viimaste uudiste kohaselt võib see Slovakkia peaminister Igor Matovicile aga maksma minna ametikoha. Matovici koalitsioonipartnerid ähvardasid eile, et kui Matovic tagasi ei astu, siis valitsus laguneb. Matovic on juba pakkunud ka kompromissi: kui ametipostidest loobuvad ka teiste koalitsiooniparteide liidrid, siis on ta valmis tagasi astuma.

Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on ajaloolises madalseisus alates Aleksei Navalnõi arreteerimisest veebruaris. Peale seda toimunud ELi välispoliitikavoliniku Josep Borrelli visiiti peetakse Euroopas katastroofiliseks. Venemaa välisminister Sergei Lavrov mõnitas Borrelli muuhulgas ka sellega, et teatas ühisel pressikonverentsil kolme Euroopa Liidu diplomaadi riigist väljasaatmisest.