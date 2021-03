Pensionireform lubab II samba pensionifondist raha välja võtta. Kõik need, kes ei ole veel pensioniikka jõudnud ning kellel on selleni aega üle 5 aasta, peavad väljavõetavalt summalt tasuma 20% tulumaksu. Kui II sambasse pensionikoguja on juba pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on maksumäär ühekordse väljamakse puhul 10%.