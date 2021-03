Koroona kiirtestid jõudsid apteekidesse müügile. Palju maksab test?

Proviisor Silja Moik väitis ERR-ile, et ei ole vahet, kumba testi eelistada. Tema sõnul on need usaldusväärsed. Väitega ei nõustu aga tervisemaet, kelle sõnul ei ole süljetestid saanud veel WHO ega Euroopa Liidu heakskiitu, et nad oleksid piisavalt tundlikud või piisavalt spetsiifilised. Terviseameti sõnul tuleks eelistada ninaneeluteste.